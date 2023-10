Mamma e bimbo feriti nello scontro tra due automobili

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 10 ottobre, a Lurago Marinone.

Mobilitazione di soccorritori, sul posto anche i Vigili del fuoco

Scontro tra due vetture in via Vittorio Veneto: sul posto sono intervenute un'ambulanza della pubblica assistenza Sos di Appiano Gentile, la Polizia locale e i Vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 17. In particolare, i Vigili del fuoco sono stati impegnati in un intervento di soccorso tecnico urgente.

Mamma e bimbo portati all'ospedale Sant'Anna

Risultano coinvolti una mamma e il suo bimbo. Soccorsi tempestivamente, fortunatamente in codice verde, i due feriti sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.