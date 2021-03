Mamme contro la Dad: incontro con famiglie e insegnanti oggi pomeriggio a Merone

Mamme contro la Dad: incontro con famiglie e insegnanti a Merone.

“Basta Dad, la scuola deve restare aperta!”: questo lo slogan che ha spinto un gruppo di mamme di Merone a organizzare un incontro per oggi, domenica 21 marzo, presso il piazzale della scuola primaria Monsignor Aristide Pirovano, dalle 15 alle 17.

“Abbiamo invitato insegnanti che potessero sostenerci, non solo di Merone – spiegano gli organizzatori – Chiederemo loro come vedono i ragazzi e cosa sta succedendo con la Dad, sia dal punto di vista pratico, sia psicologico. Ci sarà anche un’assistente sociale che illustrerà ai presenti la situazione psicosociale, soprattutto degli adolescenti, che si sentono sempre più soli e si stanno chiudendo in loro stessi. Faremo letture a tema e i bambini prepareranno alcuni disegni che verranno poi appesi sul cancello della scuola primaria del paese. Il nostro messaggio è quello di far capire che la scuola non è un parcheggio, come molti possono pensare, ma è tantissimo altro”.