Mancamenti e troppo alcool, ma pochi i soccorsi SIRENE DI NOTTE

Ecco cosa è successo nella notte tra l'8 e il 9 settembre in provincia di Como: tra malori e troppo alcool, pochi gli interventi dei soccorsi.

Mancamenti e troppo alcool, ma pochi i soccorsi

La serata dei sanitari è iniziata ieri, verso le 9, quando a Monte Olimpino un uomo ha dovuto ricorrere all'intervento dell'ambulanza per risolvere un piccolo problema con l'alcool, ne aveva bevuto troppo. Si è proseguito poi con due interventi, a causa di un malore, della Croce Rossa di Cernobbio, uscita in codice giallo per entrambi: gli operatori sanitari hanno portato il loro aiuto prima a un uomo di 41 anni a Moltrasio, poi a un uomo di 63 anni a Cernobbio. Infine, a mezzanotte e mezza, a Polrezza, una ragazza di 33 anni ha alzato troppo il gomito finendo per avere un'intossicazione etilica. Soccorsa dalla Croce Azzurra di Porlezza e controllata dai Carabinieri di Menaggio, la ragazza non ha accettato il trasporto in ospedale.