Mandria di cinghiali investita, sei ungulati morti. Illeso l'auomobilista

Mandria di cinghiali provoca un incidente sulla strada provinciale verso Venegono.

Mandria di cinghiali investita, illeso l'auomobilista

Alle 22 circa di giovedì 17 giugno, a Binago, un giovane automobilista se l’è vista brutta. Mentre viaggiava in direzione Venegono, otto ungulati - sette piccoli e la loro mamma - sono sbucati sull’asfalto, venendo investiti dall’auto. Alcuni frammenti della vettura danneggiata hanno colpito un’automobile che sopraggiungeva, guidata da una ragazza di Binago. Fortunatamente, a parte i danni al veicolo, nessuna conseguenza per gli automobilisti. Ad avere la peggio sono stati i cinghiali: in sei sono morti sul colpo. Un episodio che riaccende nuovamente il dibattito sul problema.

