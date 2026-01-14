Il rogo

Maneggio in fiamme, cavalli portati in salvo

Due squadre dei Vigili del fuoco impegnate per spegnere l’incendio.

Maneggio in fiamme, cavalli portati in salvo

Solbiate con Cagno · 14/01/2026 alle 16:21

di

Fiamme in un maneggio a Solbiate con Cagno, cavalli portati in salvo.

L’incendio

Alle 14.45 si è reso necessario un intervento di soccorso tecnico urgente in località Casale Paradiso, a Solbiate, per un incendio in un maneggio.

Intervento dei Vigili del fuoco

Due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenute per lo spegnimento delle fiamme.

Cavalli al sicuro

I cavalli presenti nella struttura sono stati messi in salvo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

Tu cosa ne pensi?