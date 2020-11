Mangiano uova di anatra trovate nel bosco: intossicate due sorelline

Le ha cucinate a pranzo la mamma, ignara del pericolo.

Passeggiata nel bosco finita con un grande spavento

Soccorsi in codice rosso alle 12.30 di oggi a Cremnago, in via Stoppani. I mezzi di Ats e di Lariosoccorso sono intervenuti per prestare aiuto a due sorelline di 11 e 12 anni. In mattinata erano andate a fare una passeggiata nel bosco insieme alla madre. Avevano trovato due uova e le avevano mostrate alla mamma. Era intatte e la donna ha deciso di portarle a casa e cucinarle. Subito dopo le bambine hanno iniziato a sentirsi male.

Erano uova di anatra

Una volta sul posto i soccorsi hanno scoperto che le due sorelline avevano ingerito uova di anatra. Sono state quindi trasportate in codice giallo e verde all’ospedale Sant’Anna per tutti gli accertamenti del caso.