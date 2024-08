Maniaco ad Alzate Brianza mostra i genitali in strada

Esibizionista in centro ad Alzate Brianza: due segnalazioni alla Polizia locale. Gli episodi si sono verificati, in entrambi i casi, nella mattinata di sabato scorso 17 agosto e a pochi minuti di distanza, nello specifico tra le 8 e le 8.30.

Manico ad Alzate Brianza, una vittima: "Mi sono spaventata molto"

Nel primo caso, l’uomo, che si aggirava in bicicletta, ha incrociato una donna del paese intenta a portare a passeggio il cane in via Anzani, in cima alla scalinata che conduce al parco. Davanti alla donna, si è abbassato i pantaloni per masturbarsi. "Mi sono spaventata molto ma gli ho immediatamente urlato contro e lui si è allontanato - spiega la donna - Appena arrivata a casa, ho contattato la Polizia locale per segnalare quanto era appena successo fornendo una descrizione del personaggio: giovane, capelli corti, in bicicletta, indossava dei pantaloni grigi. Purtroppo ho scoperto che poco dopo e a pochi metri di distanza, in via IV Novembre, ha molestato in modo analogo un’altra ragazza". Infatti una segnalazione dello stesso genere è stata diramata da un’altra donna, che si trovava alla pensilina dell’autobus di via IV Novembre e dallo stesso soggetto si è vista rivolgere commenti osceni e il tentativo di mostrare i genitali. L’esibizionista, alle urla della giovane, si è allontanato.

