Maniaco si masturba in strada, davanti ai passanti: allarme a Orsenigo per due gravissimi episodi ai danni di due minorenni.

Maniaco si masturbava davanti ai passanti

I due episodi si sono verificati nelle scorse settimane, entrambi intorno alle 19.30: il primo è avvenuto nella zona industriale, poco distante dal cimitero e da via Caio Plinio, mentre il secondo è avvenuto pochi giorni dopo nella centralissima via don Paolo Berra. A raccontare l’inquietante episodio sono state le due giovani. “E’ successo il 10 settembre – spiega – Mi trovavo proprio di fronte al parcheggio della Icam, quello aperto alle auto, poco dopo le 19.30, e stavo passeggiando con il mio cane, quando ho sentito uno strano rumore e mi sono accorta che un uomo era appoggiato alla portiera di un’automobile bianca e si stava masturbando proprio di fronte a me. Mi sono spaventata moltissimo e sono subito scappata”.

