Manifestazione non autorizzata contro il Green Pass a Como: più di 500 in corteo da piazza Cavour a piazza Duomo

Annunciata nei giorni scorsi come in molte altre città italiane, dopo la decisione di ampliare l'utilizzo del Green Pass per entrare in bar, ristoranti e molti altri luoghi pubblici, anche a Como si tiene la manifestazione di protesta contro questo strumento. Così come per altre manifestazioni simili andate in scena nei mesi passati, contro l'utilizzo delle mascherine ad esempio, non è chiaro chi la organizzi.

Manifestazione non autorizzata contro il Green Pass a Como

Sui post che sono rimbalzati su Facebook in questi giorni gli organizzatori hanno dato appuntamento a chi volesse partecipare alle 17.30 in piazza Cavour. Gli organizzatori e chi protesta sono "contro il passaporto schiavitù, contro obblighi vaccinali, contro la truffa Covid e contro la dittatura instaurata", così come è riportato nel post.

La gente poco dopo le 17.30 ha cominciato a riunirsi in piazza Cavour ed è andata aumentando di minuto in minuto. Ad un certo punto erano presenti tra le 500 e le 600 persone secondo le stime fatte, la maggior parte senza mascherina malgrado non ci fosse la possibilità di mantenere il distanziamento. Presenti diverse pattuglie della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dei Carabinieri ma da quanto riferito dalla Questura la manifestazione non era stata autorizzata. I partecipanti che saranno identificati quindi rischiano una denuncia.

Nessuno ha preso la parola singolarmente né si è preso la responsabilità dell'organizzazione. Solo slogan, dal "no Green Pass" a "Libertà" fino a "verità". Non sono mancati i cartelli che richiamavano ad una presunta "dittatura sanitaria" o che si appellavano alla libertà di scelta per il vaccino.

Ad un certo punto il gruppo ha deciso di spostarsi, così un lungo corteo ha percorso via Plinio fino a fermarsi in piazza Duomo dove sono proseguiti i cori.