Sono stati strappati alcuni manifesti della Lega ad Erba. A dare notizia è il deputato Eugenio Zoffili.

Manifesti della Lega strappati a Erba, Zoffili: "Rispondiamo col sorriso"

"A chi strappa i manifesti della Lega a Erba rispondiamo con il sorriso e con un pullman per Pontida che partirà domenica 18 settembre alle 7.00 dal parcheggio dell’ex Banco Lariano (prenotazioni: 3464941626). Occhio che i nostri Carabinieri sono molto bravi, l’imbecille che ci ha imbrattato la sede nel 2019 è stato preso e denunciato: era un aspirante consigliere comunale in lista alle ultime elezioni di Como con il candidato Sindaco di Calenda e del PD Barbara Minghetti.

Roba da matti! Ecco come funziona la democrazia a sinistra…", ha scritto Zoffili dopo l'accaduto.