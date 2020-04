Mantenere la distanza al supermercato: l’iniziativa di Coop

Una pettorina per mantenere la distanza. Solo una delle iniziative pensate da Coop Lombardia per aiutare i suoi clienti in questo momento di emergenza.

Mantenere la distanza sociale

“Da sabato – ha spiegato il responsabile comunicazione di Coop Lombardia Andrea Pertegato – è attiva in tutti i supermercati della rete di vendita Coop Lombardia, un’iniziativa dedicata a ricordare agli avventori dei supermercati di mantenere le distanze. Tutti i dipendenti che operano in area vendita indossano una pettorina che riporta il messaggio relativo alla distanza sociale raccomandata per la criticità sanitaria in corso. Per Coop Lombardia la sicurezza dei propri clienti e dipendenti è da sempre un valore imprescindibile ed anche in questo momento la cooperativa sta adottando tutte le misure di prevenzione utile. Una modalità di comunicazione originale e non convenzionale, che è stata apprezzata dai clienti”.

Le altre iniziative solidali di Coop Lombardia

Coop Lombardia con la sua azione è al fianco di chi opera in prima linea e delle persone più vulnerabili costrette a casa dall’emergenza. Per questo si è fatta promotrice di due importanti iniziative. La prima è la campagna Due Mani in più, il servizio gratuito di spesa a domicilio con cui, dal 2001, Coop Lombardia supporta tutti coloro che, per ragioni di età e di salute, non sono più in grado di svolgere autonomamente le più elementari attività quotidiane. In questa emergenza la rete solidale è stata ampliata con l’aiuto della Protezione Civile e di numerosi volontari.

Un altro contributo è stato quello dato agli ospedali. Grazie alla propria filiale di Hong Kong infatti è stata in grado di fornire alle strutture sanitarie un primo ingente quantitativo di dispositivi medici.