Marcia del Primo maggio con 403 amici sotto la pioggia

Marcia del Primo maggio a Olgiate Comasco, organizzata come da tradizione dall'oratorio: la voglia di stare insieme è più forte della pioggia.

Edizione numero 44

Anche quest'anno il maltempo ci ha messo lo zampino, ma la capacità organizzativa dell'oratorio parrocchiale, la collaborazione di alcune associazioni e il servizio garantito da Polizia locale e Protezione civile ha permesso di radunare un buon numero di partecipanti. Ben 403, infatti, gli iscritti, malgrado le condizioni atmosferiche non favorevoli. In cammino anche qualche cane, alla fine arrivato felicemente inzuppato.

Partenza con il via dato dal parroco

Alle 14.35, davanti all'ingresso della chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano, don Flavio Crosta ha dato il via alla marcia. Prima, una battuta ironica del parroco, tifoso juventino, con riferimento alla pioggia e alle lacrime degli interisti. Poi il serpentone di camminatori si è messo in moto, uscendo sulla strada statale per dirigersi verso via Carducci e i percorsi segnati dagli organizzatori. Presenti anche il vicario don Francesco Orsi e il collaboratore parrocchiale don Alberto Dolcini.

Tre percorsi

Previste tre opzioni: la più semplice da 7 chilometri su strade, la seconda da 10 chilometri oppure la scelta più impegnativa per complessivi 14 chilometri. Sorrisi, ombrelli e stand gastronomici degli Alpini e del Gruppo sportivo San Giovanni Bosco, in servizio una quindicina di soci del Vespa Club Olgiate Comasco lungo i percorsi e costante presenza delle volontarie e dei volontari dell'oratorio.

La persona più anziana in marcia, la più giovane e il gruppo più numeroso

A registrare le iscrizioni un affiatato team di giovani dell'oratorio parrocchiale. Oltre al dato dei 403 iscritti, ecco alcune curiosità: Silvana Stefanetti (classe 1943) è risultata la persona più anziana in marcia, l'iscritto più giovane una bimba nata il 2 agosto del 2023. Infine, il gruppo più numeroso (42 partecipanti): Gruppo sportivo San Giovanni Bosco.