Maria Pontiggia, 103 anni: compleanno da record in Casa anziani

Oggi, giovedì 9 marzo, Maria Pontiggia ha festeggiato con gli ospiti dell’Azienda Consortile Intercomunale e le istituzioni locali.

Maria Pontiggia: 103 volte auguri!

Nata a Valbrona l’8 marzo 1920, Maria Pontiggia ha festeggiato 103 anni nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo, circondata dall’affetto di sua figlia Emanuela Masserani, 64 anni, dell’assessore con delega alle Politiche giovanili e Sport di Solbiate con Cagno Catia Castellaneta, Rita Lambrughi in veste di presidente dell’Assemblea dei sindaci, Diego Ghielmetti, direttore dell’Azienda Consortile Intercomunale, gli operatori e ospiti della Casa anziani.

Nel corso della sua longeva vita, Pontiggia ha vissuto a Canzo, Milano, Lurago d’Erba e Valmorea, per poi stabilirsi a Solbiate con Cagno, nella località di Cagno. Durante il periodo milanese, in via Giacomo Boni, l’ultracentenaria ha lavorato fino alla metà degli anni 80 come parrucchiera, nel suo negozio.

Con gli occhi colmi di emozione e ricordi, alla domanda “Qual è il ricordo più bello della tua vita?”, Maria Pontiggia ha risposto “Quando è nata mia figlia”, stringendole forte la mano poggiata sopra la spalla.

Gli auguri per Maria Pontiggia dalle istituzioni

Mazzi di fiori da parte del direttore Ghielmetti e dall’Amministrazione comunale di Solbiate con Cagno, tre rose come dono per Maria Pontiggia dell’Assemblea dei sindaci. Ma le sorprese non finiscono qui: dal Quirinale sono giunti gli auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Simone Guerrini, consigliere e direttore dell’Ufficio di Segreteria. "Gentile Signora Pontiggia - riporta il documento - il Presidente della Repubblica mi incarica di formularLe i più affettuosi auguri in occasione del Suo 103° compleanno che festeggerà l’8 marzo prossimo. Un traguardo davvero raro e ambìto: congratulazioni”. Agli auguri del capo di Stato italiano, si uniscono quelli del presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca e di monsignor Oscar Cantoni.

“Carissimi auguri alla sciura Maria”: gli auguri del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana

A congratularsi per il traguardo raggiunto e porgere i propri auguri a Maria Pontiggia, è stato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, tramite un videomessaggio inviato all’Azienda Consortile Intercomunale di Uggiate Trevano: “Carissima signora Maria, tanti tanti tanti auguri per i suoi 103 anni. Un compleanno da record che supera il secolo di storia e che si festeggia in una giornata importante: la festa della donna”. Fontana, inoltre, ha festeggiato pubblicamente Pontiggia con un post su Facebook.