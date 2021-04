Marijuana, cannabis e kratom a casa: denunciato 26enne comasco.

Nel corso della nottata, i Carabinieri della Stazione di Erba hanno denunciato un 26enne comasco disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. Durante un’operazione per combattere lo spaccio di droga, i militari hanno perquisito il giovane e la sua casa e hanno rinvenuto 250 grammi di sostanze stupefacenti tra cui marijuana, 8 piantine di cannabis indica, sostanza da taglio, e 500 grammi di una sostanza in polvere che è stato scoperto essere “mitragyna speciosa”, nota come kratom.

Si tratta una sostanza inserita nel sistema tabellare del DPR 309/90, quindi vietata e catalogata come stupefacente: la sostanza deriva da un albero tropicale asiatico, si trova in commercio in diverse forme (dalle pillole alla polvere appunto) e basta fare brevi ricerche per leggere che in molti lo ritengono pericoloso quanto l’eroina sia in termini di assuefazione (e crisi d’astinenza) sia come effetti collaterali.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.