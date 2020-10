Maristella Dametto è scomparsa da casa, i familiari chiedono aiuto nel trovarla

Maristella Dametto è scomparsa da casa, a san Giorgio su Legnano, ieri mattina. I familiari chiedono aiuto nel trovarla

Maristella Dametto si è allontanata da casa sua, a San Giorgio su Legnano, ieri mattina, sabato 17 ottobre., a bordo di una Mercedes del 20008 Classe A targata DY109AR. La donna di 62 anni, alta un metro e 58 centimetri con i capelli biondo castano, al momento della scomparsa, indossava degli stivaletti color beige, un pantalone aderente blu scuro, un maglione di cotone a quadretti bianchi e neri e un capotto nero a strisce grigie e una borsa a mano rossa. Maeristella, cardiopatica, potrebbe essere in difficoltà. I famigliari sono molto in apprensione per lei e chiedono l’aiuto a chiunque possa averla vista.

In provincia di Como, potrebbe trovarsi nei comuni di Ronago, San Fermo della Battaglia, Gironico e Uggiate Trevano.

