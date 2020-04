Mascherine, ad Alzate acquistati 2.500 pezzi grazie a una raccolta fondi

Mascherine in distribuzione anche ad Alzate: acquistati 2.500 pezzi grazie a una raccolta fondi.

Nei prossimi giorni, le mascherine saranno distribuite a tutti i cittadini. Una raccolta fondi avviata con la collaborazione di enti e soggetti privati ha infatti permesso l’acquisto di 2.500 pezzi che saranno distribuiti alla cittadinanza. Lo ha reso noto il primo cittadino alzatese, Mario Anastasia: “Nei prossimi giorni effettueremo una distribuzione straordinaria di mascherine alla cittadinanza. Siamo riusciti a organizzare una raccolta fondi tra soggetti privati finalizzata all’acquisto di 2.500 mascherine senza gravare sulle casse comunali – è il messaggio del sindaco – Tali mascherine si andranno ad aggiungere a quelle attualmente in distribuzione da parte di Regione Lombardia. Le mascherine verranno consegnate porta a porta da operatori comunali non appena saranno disponibili. Ringraziamo per la generosità dimostrata tutti i soggetti privati che hanno reso possibile l’iniziativa. Mi auguro che tante altre persone possano contribuire a sostenere le numerose iniziative sociali e sanitarie che il Comune sta mettendo in campo in questo periodo di emergenza a favore di tutti i cittadini”.