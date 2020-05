Distribuzione gratuite di mascherine da parte dell’Amministrazione comunale. La consegna ai cittadini avverrà oggi, sabato, dalle 14 alle 19, attraverso i volontari della Croce Rossa del comitato cittadino di Cantù.

Mascherine gratuite a Cantù, oggi la consegna: ecco dove

La distribuzione avverrà in piazza Garibaldi, piazza San Rocco, piazza Piave a Vighizzolo, piazza della Chiesa a Mirabello, a Cascina Amata a ridosso del centro storico, a Fecchio in piazza Orombelli e infine nella frazione di Cantù Asnago nella piazza di fronte alla stazione ferroviaria. Ogni cittadino, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione comunale, ha la possibilità di ritirare una busta, nella quale sono contenute 3 mascherine. Occorre presentarsi con un documento d’identità per accertare la residenza.

