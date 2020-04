Mascherine gratuite da Regione: ecco i Comuni dove sono arrivate e le modalità di distribuzione

Da lunedì in Regione Lombardia vige l’obbligo di coprirsi bocca e naso con mascherine oppure, in assenza di dispositivi di protezione, con delle sciarpe. La Protezione Civile della Lombardia regala e distribuisce più di tre milioni di mascherine certificate per proteggere i cittadini lombardi. Di queste, 178mila sono arrivate o arriveranno nei prossimi giorni nel Comasco. Alcuni Comuni hanno

Mascherine gratuite: ecco i Comuni dove sono arrivate e le modalità di distribuzione

Nell’Erbese

Lambrugo – Sono giunte in mattinata in Comune le mascherine inviate dalla Regione Lombardia; sono 700.

“Considerato il quantitativo, abbiamo deciso di effettuare la distribuzione alle persone di oltre 65 anni di età ed a chi è stato posto in quarantena. Già nel pomeriggio di oggi e nei giorni successivi avrà luogo quindi la consegna, ad opera dei volontari del Gruppo di Protezione Civile. Ovviamente tali mascherine non derogano dagli obblighi previsti e quindi la raccomandazione è sempre di stare a casa ed uscire solo nei casi strettamente necessari. Non appena disponibili ulteriori quantitativi ordinati, provvederemo ad altre distribuzioni”, fa sapere l’Amministrazione.

Longone Al Segrino – Sono state distribuite agli over 65 430 mascherine, grazie al supporto dei volontari.

Eupilio – Le mascherine saranno in distribuzione in serata grazie ai volontari. “A tutti i capifamiglia over 65 e poi se ne avanzano a scendere per età, ma solo una mascherina a famiglia”, fa sapere il Comune.

Nel Marianese

Carugo – Questa mattina sono state recapitate in Comune le mascherine fornite da Regione Lombardia. Nei prossimi giorni la Polizia Locale provvederà alla consegna dei presidi presso i negozi di beni essenziali, supermarket, tabaccherie, poste e banche.

Nel Canturino

Casnate con Bernate – Il sindaco Fabio Bulgheroni prova a fare chiarezza: “Aldilà della confusione generata in questi ultimi giorni da comunicati altalenanti milanesi, per Casnate con Bernate la distribuzione delle mascherine NON avverrà prima della settimana prossima per queste ragioni:

1. Quanto promesso da Regione Lombardia non copre il fabbisogno . (Presunta consegna oggi)

2. Siamo in attesa di consegna delle mascherine comprate dal comune (ormai da un po di tempo) .

3. L’ordinanza di Regione Lombardia non recita mascherina = libera uscita.

Permane fino al 15 aprile il divieto di spostamento se non per OGGETTIVE NECESSITÀ .

4. L’uso della mascherina , ahimè , sarà prorogato per molte settimane a venire, quindi non c’è fretta.

5. Stiamo definendo i criteri e le modalità di consegna.

Grazie per la pazienza”.

Articolo in aggiornamento