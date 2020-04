Mascherine in distribuzione, secondo round a Lurate Caccivio

Parte la fase due per la distribuzione delle mascherine.

Mascherine alla popolazione

Oggi, sabato 21 aprile 2020, inizierà la distribuzione del secondo round di mascherine. Verranno donate a ben 2.500 famiglie, alle persone della fascia di età dai 53 fino a 69 anni, per un totale di 5.600 mascherine. Un lavoro corale che vede l’Amministrazione comunale in sinergia con il comitato locale della Croce rossa italiana.

Nel dettaglio, 3.100 dispositivi di protezione sono pervenuti da Regione Lombardia, 2.000 donate dalla tessitura “Attilio Imperiali”, e 500 offerte dal sindaco Anna Gargano. L’Amministrazione Comunale è sempre a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta.