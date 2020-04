Mascherine in dono al Comune grazie a “Tecnofil”

L’azienda “Tecnofil” dona mascherine al Comune di Lurate Caccivio.

Mascherine in regalo

“Tecnofil”, azienda controllata dalla “Tessitura Attilio Imperiali”, ha messo a punto delle mascherine ad uso civile il cui nome è StaySafe , essenziali per contenere la diffusione del virus, se utilizzate insieme a tutte le altre forme di contenimento indicate dall’Iss quali distanziamento sociale e disinfezione personale. “Ciò – spiega Giovanni Di Gristina, amministratore di Tecnofil – è stato possibile grazie alle competenze acquisite dalle aziende del Gruppo Imperiali nel campo tessile e dei finissaggi tessili. Abbiamo messo a punto un particolare tessuto composto di poliestere che garantisce protezione grazie a trattamenti idro-repellenti, emo-repellenti e antibatterici: di conseguenza, un tessuto (e quindi una mascherina) in grado di proteggere dal contatto con la saliva o altri liquidi corporei e abbattere la carica batterica. Inoltre, la mascherina è riutilizzabile più volte in quanto lavabile a 30 gradi, facilmente, in lavatrice dopo igienizzazione”. Di Gristina prosegue: “Grazie alla nostra mascherina protettiva StaySafe vogliamo renderci utili e certamente anche sostenere le nostre aziende in un momento così difficile e complicato. Speriamo ovviamente tutti di tornare a fare quello che facevamo prima”. Sostenere le aziende del gruppo ma anche l’Amministrazione comunale. “Il primo lotto di mascherine StaySafe sarà donato al Comune di Lurate Caccivio dove la nostra azienda ha sede. Ci sembra importante contribuire per quello che possiamo al benessere del nostro territorio. Il prodotto è 100% made in Italy, anzi made in Lombardia, dal tessuto fino alla spedizione. Abbiamo cercato di fare le cose al meglio: il tessuto è stato sottoposto a un serie di test presso un laboratorio di analisi accreditato Accredia (Ente designato dal governo Italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme) ed è quindi disponibile una scheda tecnica chiara e dettagliata con tutte le caratteristiche del prodotto finito. Per StaySafe abbiamo, inoltre, scelto un layout di mascherina che si adatti perfettamente alle curve del viso, non solo per un piacevole effetto estetico, ma anche affinché l’aderenza del tessuto al viso garantisca una migliore protezione da infiltrazioni”. Lo sguardo, è comunque sempre proiettato al futuro. “Ma non vogliamo fermarci qui: stiamo anche lavorandos u altri materiali innovativi e verificando le certificazioni necessarie per una produzione anche di dispositivi medici (DM) e dispositivi di protezione individuali (DPI).”