Mascherine: in Lombardia prorogato l’obbligo fino al 14 luglio. Lo ha annunciato poco fa dalla propria pagina Facebook il Governatore di Regione Lombardia. La necessità di coprire naso e bocca anche in tutti i luoghi all’aperto, secondo l’ultima ordinanza, sarebbe dovuta rimanere in vigore fino al 30 giugno, ma in realtà sarà così almeno per le prossime due settimane.

Mascherine: in Lombardia prorogato l’obbligo fino al 14 luglio

“Pulizia delle mani, distanziamento e mascherine ci stanno dando una risposta confortante, limitando il numero delle persone costrette a ricorrere ad un ricovero o peggio alla terapia intensiva. Fa caldo, molto caldo, ma il parere dei virologi è ancora di mantenere le precauzioni anti contagio, prima fra tutte, l’uso della mascherina – ha scritto il presidente Attilio Fontana in rete – Nonostante il fastidio della mascherina, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell’idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio”.