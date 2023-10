Massima allerta contro i furti nelle abitazioni

L'allerta è massima, a Olgiate Comasco, dopo i numerosi casi di furto e tentativi di intrusione in abitazioni.

Due colpi nelle case

Gli ultimi due episodi sono avvenuti domenica 22 ottobre, al calare del buio. Come segnalato dal Controllo del vicinato, per mettere sull'attenti i cittadini, il primo furto è stato messo a segno alle 19.30 circa: i soliti ignoti sono entrati in azione in una casa in via Salvo D'Acquisto, dove purtroppo sono riusciti ad accedere e rubare. Altro furto, nella stessa serata, alle 20 circa, in via Cascina Bella.

Ladri in azione

I delinquenti sono riusciti a colpire le abitazioni dopo aver forzato e spaccato finestre. Non più tardi di una settimana fa, in particolare nella serata di martedì 17 ottobre, erano state prese di mira varie case. Tentativi di furto in via Quasimodo, via Terragni e via Cascina del Pe'. La tecnica è sempre la stessa: col favore dell'oscurità, spaccati vetri di finestre per provare ad accedere all'interno dei locali. Sempre la scorsa settimana anche l'ennesimo furto al centro sportivo comunale in Pineta.

L'allarme del Controllo del vicinato

Come veicolato dal Controllo del vicinato, che a Olgiate Comasco tiene in rete centinaia di famiglie con lo scopo di prevenire furti e truffe, i suggerimenti da mandare a memoria sono espliciti: avvisare tempestivamente il numero unico 112 quando si notano movimenti sospetti o si subisce un furto o un tentativo di rubare, proteggersi con antifurto e luci accese. Anche il Comune risponde, programmando l'attivazione dell'estensione dell'orario di servizio della Polizia locale, per coprire almeno in parte la fascia serale.