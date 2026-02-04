Massima allerta contro le truffe e i furti

Massima allerta a Olgiate Comasco contro le truffe e i furti.
Il campanello d’allarme
Una tentata truffa dell’acqua inquinata, con delinquenti in azione nei giorni scorsi in viale Trieste. Un altro raggiro fortunatamente non andato a segno. Scatta un ulteriore campanello d’allarme per prevenire e scongiurare le truffe.
La sensibilizzazione del Controllo del vicinato
Come sempre ribadisce il Controllo del vicinato, l’esigenza è quella di prestare massima attenzione, evitando di aprire la porta agli sconosciuti.
Il numero unico 112
Fondamentale tenere gli occhi bene aperti e monitorare qualsiasi movimento sospetto sul territorio. E per ogni episodio allarmante è tassativo segnalarlo alle Forze dell’ordine, contattando il numero unico 112.