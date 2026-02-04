Massima allerta contro le truffe e i furti

Massima allerta a Olgiate Comasco contro le truffe e i furti.

Il campanello d’allarme

Una tentata truffa dell’acqua inquinata, con delinquenti in azione nei giorni scorsi in viale Trieste. Un altro raggiro fortunatamente non andato a segno. Scatta un ulteriore campanello d’allarme per prevenire e scongiurare le truffe.

La sensibilizzazione del Controllo del vicinato

Come sempre ribadisce il Controllo del vicinato, l’esigenza è quella di prestare massima attenzione, evitando di aprire la porta agli sconosciuti.

Il numero unico 112

Fondamentale tenere gli occhi bene aperti e monitorare qualsiasi movimento sospetto sul territorio. E per ogni episodio allarmante è tassativo segnalarlo alle Forze dell’ordine, contattando il numero unico 112.