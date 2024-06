Matteo vola alla Nasa, sogno realizzato grazie a molti sostenitori

Il sogno, raccontatoci nei mesi scorsi, era quello di partecipare all’International Space University (ISU): prestigioso corso estivo che quest'anno celebra la sua 36esima edizione a Houston, alla Rice University, in collaborazione con Nasa Jsc. Un programma di otto settimane, un'esperienza formativa al più alto livello: circa 120 partecipanti da tutto il mondo, alternando lezioni teoriche a visite e full immersion pratiche in collaborazione con Nasa. Matteo Rossi aveva vinto la possibilità di partecipare e per garantirsi la trasferta aveva lanciato una raccolta fondi: andata subito a buon fine. A dare manforte al 23enne anche il sindaco Simone Moretti .

Il sogno di, giovane di Olgiate Comasco , diventa realtà: vola negli Stai Uniti per un corso in collaborazione con la Nasa.

La soddisfazione di Matteo Rossi

Sogno reso possibile grazie alle generose donazioni ricevute che gli hanno permesso di raggiungete il target di 8.000 euro mancanti. "Non so veramente come ringraziarvi, mi avete permesso di realizzare un sogno - le parole del giovane prima della partenza, avvenuta pochi giorni fa, rivolte ai suoi sostenitori - Le spese rimanenti (volo, assicurazione, etc.) saranno coperte dai miei risparmi personali. A partire dal giorno del mio arrivo a Houston (8 giugno) provvederò ad aggiornarvi (probabilmente una volta a settimana) sulle attività ed esperienze a cui parteciperò tramite e-mail di aggiornamento. Grazie ancora del vostro fondamentale supporto”.