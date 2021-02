Mattia Valsecchi non si trova: appello dalla provincia di Lecco

Nella serata di ieri, venerdì 19 febbraio 2021, dopo numerosi appelli lanciati in rete dai familiari, anche la Prefettura di Lecco ha diffuso ufficialmente un avviso per le ricerche di Mattia Valsecchi, 25 anni, residente a Valmadrera, in provincia di Lecco. Da martedì 16 febbraio non si hanno più notizie di lui, l’ultimo avvistamento è stato effettuato intorno alle 17.30 di quel giorno nella frazione galbiatese di Sala al Barro, a circa tre chilometri di distanza dalla sua abitazione.

Dalla Prefettura di Lecco fanno sapere che al momento dell’allontanamento il giovane indossava pantaloni da tuta neri, una giacca modello mimetica colore marrone e nero, felpa colore bouardeaux e calzava scarpe nere da tennis. Mattia Valsecchi è alto 180 cm, ha i capelli rasati e gli occhi marroni. Chiunque possa fornire contributi utili è pregato di contattare il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco al numero di telefono 0341 2621