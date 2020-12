Segnalazioni da Mariano Comense e Carugo, ma anche da Erba. Nella mattinata di oggi, 28 dicembre 2020, ci sono state alcune interruzioni di corrente sul territorio.

Mattinata con alcune interruzioni di corrente

E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, spiega che queste brevi interruzioni sono state dovute a manovre in telecontrollo che hanno permesso la completa rialimentazione di tutte le utenze. “Non abbiamo in provincia di Como nessun cliente disalimentato”, precisano. In generale in mattinata ci sono state criticità legate al maltempo che sta colpendo la Lombardia.