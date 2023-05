Mattinata intensa per i Vigili del fuoco comaschi che, dopo l'incendio all'alba alla scuola materna di Limido, sono intervenuti sul territorio per la caduta di una pianta causata dal maltempo di questa notte, ma anche per un tetto pericolante e per un incidente stradale.

Pianta caduta a Carimate

Intervento a Carimate alle 7:30 in via dei Platani per pianta caduta su strada senza conseguenze per persone o cose. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Cantù per taglio e messa in sicurezza

Crollo di un tetto ad Alserio

Intervento in Alserio alle 9.45 in via Don Guanella per il crollo parziale del tetto fatiscente di un fabbricato abbandonato con caduta di parti su pubblica via. I vigili del fuoco del distaccamento di Erba sono intervenuti con due mezzi per eliminare l'immediato pericolo per la pubblica incolumità. Non si segnala coinvolgimento di persone. In posto unitamente ai Vigili del fuoco, il sindaco ed i Carabinieri.

Incidente sull'A9 nella galleria San Fermo

Alle 10.20 intervento di soccorso per incidente stradale in A9, all'altezza della galleria San Fermo in direzione Milano, con ben sette autovetture coinvolte. Non si segnalano feriti. Una donna in gravidanza è stata portata in Pronto soccorso a titolo precauzionale per controllo. In posto due squadre di pompieri della sede centrale di via Valleggio, 118, Polizia Stradale e personale società Autostrade.