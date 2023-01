Mattinata senza corrente per una parte del Corso XXV Aprile: disagi per i negozianti erbesi

Mattinata senza corrente sul Corso XXV Aprile: disagi per i negozianti erbesi. Numerose le segnalazioni pervenute questa mattina, lunedì 2 gennaio 2023.

I primi disagi dovuti alla mancanza di corrente sono stati segnalati nella primissima mattinata, intorno alle 5: i lampioni di parte del corso XXV Aprile, infatti, si sono spenti e la via centrale di Erba è rimasta al buio. Dalle 8 circa di questa mattina, invece, i disagi hanno riguardato tutta la parte bassa del Corso, con anche i semafori che hanno smesso di funzionare e i negozianti che non hanno potuto svolgere le loro attività a causa della mancanza di corrente.

In tarda mattinata, alcuni tecnici comunali hanno svolto le opportune verifiche e i sopralluoghi per scoprire l'origine del problema. Disagi sono stati registrati anche per la viabilità, a causa dello spegnimento del semaforo: a regolamentare il traffico hanno pensato gli agenti della Polizia locale.

Dopo una mattinata di disagi, la situazione è stata ripristinata poco prima delle 12 di oggi.