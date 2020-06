Mancano poche settimane all’esame di maturità e quest’anno, causa emergenza sanitaria, studenti e professori si dovranno confrontare con nuove procedure e innumerevoli cambiamenti. Sarà una prova finale fuori dalla norma quella che si apprestano a vivere migliaia di studenti italiani: il distanziamento sociale imposto dalla pandemia ha sconvolto ogni consuetudine nell’ambito scolastico, anche stravolgendo l’organizzazione tradizionale della maturità.

Maturità 2020 studenti e dirigenti scolastici si preparano alla prova

Per capire come si stanno organizzando le scuole e come i ragazzi stanno vivendo queste settimane, abbiamo realizzato un servizio, in edicola sui nostri settimanali (Giornale di Erba, Giornale di Cantù e Giornale di Olgiate), intervistando i dirigenti scolastici degli istituti comaschi.

“Affrontate la maturità con tranquillità, non dovete essere preoccupati”, ha detto Domenico Foderaro, dirigente scolastico dell’istituto Pessina, con sede anche ad Appiano Gentile, rivolgendosi ai suoi studenti. La preside dell’istituto Romagnosi di Erba, Antonia Licinia, ha sottolineato come questi prossimi esami di maturità “saranno un banco di prova per il rientro a settembre, che sarà sicuramente più problematico”. Da Cantù, liceo artistico Melotti, la voce di Anna Proserpio: “Penso che questo colloquio orale in presenza sia il giusto riconoscimento, il minimo che si debba concedere ai ragazzi”.

