Maturità, tensione stemperata guardando "Notte prima degli esami"

Maturità all'istituto Terragni di Olgiate Comasco, tensione stemperata guardando "Notte prima degli esami".

Maturità: tensione, emozioni e impressione dopo la prima prova scritta

L'orologio non segna ancora le 13 e già i primi maturandi escono dalla scuola di via Segantini. Volti sereni, la prima prova è "andata". Dopo una notte di giustificata tensione e la scelta di stemperarla anche guardando - tutti insieme, una classe intera - il film "Notte prima degli esami", è arrivato il momento della prima prova scritta. Il tema di italiano. E tra studentesse e studenti le impressioni sono tutto sommato positive.

Il tema: letteratura e attualità, le scelte prevalenti

Moravia e "Gli Indifferenti", Oriana Fallaci e l'attualità con l'aggancio alla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, un pensiero di Piero Angela: molti gli stimoli proposti dalle tracce affidate alla scelta dei maturandi. Diamo voce proprio a loro - nella sequenza di video con studentesse e studenti in primo piano - per conoscere le motivazioni alla base della scelta della traccia. In tutti prevale la consapevolezza di aver dato il massimo, trovando argomenti di riflessione, sviluppati nel testo scritto.