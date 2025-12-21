Maxi assegno consegnato alle famiglie sfollate a causa del terribile incendio

Maxi assegno consegnato nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 dicembre, sul piazzale della chiesa di Olgiate Comasco: un gesto di solidarietà a favore delle nove famiglie sfollate a causa dell’incendio dello scorso settembre.

La solidarietà

Nell’ambito del “Natale in piazza”, mercatino con la parrocchia e le associazioni, la cerimonia di consegna del maxi assegno da 16.865 euro ha suscitato un corale applauso. La gratitudine delle famiglie che ancora non hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni, qualche lacrima e gli occhi che si illuminano per la vicinanza della comunità olgiatese. Il sindaco Simone Moretti, la Pro Loco Olgiatese e il parroco don Flavio Crosta hanno condiviso il momento della consegna dei fondi raccolti tramite offerte dal mese di ottobre allo scorso 8 dicembre.

La commozione dei beneficiari

Arianna Ferrari, la cui famiglia è una delle nove rimaste senza casa, si commuove: “Abbiamo avuto solidarietà, è molto importante: anche da persone che non conoscevamo. Anche sui social ci è stata manifestata tanta solidarietà. Io ho perso tutto del mio lavoro, le aziende con cui collaboro mi hanno rimandato tutto, gli stampi e tutte le cose per fare le torte: potevano anche non farlo e invece l’hanno fatto. Purtroppo la giustizia è lentissima: siamo in causa, i soldi che ci vengono donati sono fondamentali per coprire le spese legali. Il 29 dicembre saranno trascorsi tre mesi dall’incendio…”.

Il mercatino

Per tutto il pomeriggio il “Natale in piazza” aggregherà sul piazzale della chiesa parrocchiale, grazie all’impegno dei volontari della parrocchia, dell’oratorio e delle associazioni.



Il programma è caratterizzato dalla gara di vin brulè tra associazioni, dal concorso dei presepi dei bimbi, dal concerto del Corpo musicale olgiatese e dalle premiazioni.

La forza del volontariato

Come da tradizione, il valore dell’esserci come comunità fa la differenza: concetto sottolineato dal parroco e dal primo cittadino olgiatese.