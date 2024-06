Maxi controlli a Cantù: identificate quasi 400 persone

Un'operazione in grande stile che ha visto in prima fila Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Cantù e che ha portato a controllare 371 persone e 12 locali

I controlli

Come concordato nella Riunione Tecnica di Coordinamento tenutasi in Prefettura a Como, l'operazione è scattata mercoledì sera ed è stata caratterizzata da un servizio straordinario di controllo e presidio nelle zone centrali di Cantù, interessate da una vasta presenza di giovani e da episodi di "mala movida".

Il servizio ha visto l’impiego di numeroso personale, in divisa ed in borghese, tra cui personale dell’Ufficio di Gabinetto, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, della Squadra Mobile di Como, della Polizia Stradale di Como, nonché militari dei Carabinieri di Cantù, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Cantù.

I numeri dell'intervento

Complessivamente sono state identificate 371 persone di cui 45 sono risultate avere precedenti penali o di polizia, 12 sono stati i locali pubblici ispezionati e in 3 sono state riscontrate violazioni riguardanti la presenza di lavoratori irregolari (sanzioni pari a 13.000 euro) posizione per le quali la Guardia di Finanza sta effettuando approfondimenti. In altri 5 locali invece, sono state comminate sanzioni amministrative pari a qualche centinaia di euro per violazioni varie (mancato rilascio dello scontrino, mancato pagamento di tasse governative, mancate esibizioni di tabelle merceologiche).

I servizi su strada invece hanno portato al controllo di 50 autovetture: sono state elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada con sanzioni pari a circa 3.000 euro e sono stati decurtati 35 punti patente.

L'arresto

Verso le 20, i poliziotti hanno notato un’autovettura sospetta aggirarsi nelle vie centrali di Cantù e hanno deciso di effettuare un controllo: il 33enne alla guida ha dapprima accelerato e poi speronato violentemente l’auto di sevizio tentando di eludere il fermo. Una volta che gli agenti sono riusciti a fermare l’auto, l’uomo, con una mossa fulminea ha ingerito una certa quantità di piccoli involucri – che gli investigatori ritengono essere confezioni di cocaina – lasciandone cadere una di mezzo grammo sul tappetino dell’auto. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire sulla sua persona anche 330 euro in contanti, ritenuto il provento dell’attività illecita. L'uomo è stato arrestato e accompagnato all’ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia: è tuttora piantonato dalla Polizia di Stato in attesa che possa espellere quanto ha ingerito.