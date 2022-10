È successo questa notte, quella di giovedì 27 ottobre 2022: un maxi incendio a Erba, in via San Maurizio, ha tenuto impegnate ben sette squadre dei Vigili del fuoco.

Il video

Maxi incendio a Erba: mobilitate sette squadre dei Vigili del fuoco

Questa notte verso le 2.30 un fabbricato all'interno di una corte disabitata a Erba, in via San Maurizio, ha preso fuoco. L'incendio ha sin da subito preso dimensioni notevoli, tanto che per il suo spegnimento sono state chiamate in causai distaccamenti dei Vigili del fuoco di Erba, Canzo, Cantù e Como, per un totale di sette squadre. Dopo un'intera notte passata a cercare di spegnere le fiamme ora i pompieri stanno ultimando le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Non è ancora chiara, però, la dinamica dell'evento, di come l'incendio si sia appiccato. Seguiranno indagini da parte delle Forze dell'ordine.

Le foto

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Il luogo dell'incendio