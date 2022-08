Nella notte c'è stato un maxi incendio sul tetto di un'abitazione nel Comune di Capiago Intimiano.

Maxi incendio sul tetto di un'abitazione a Capiago

L'allarme è scattato intorno alle 3.30, in via Chigollo. A prendere fuoco è stato il tetto di un'abitazione monofamiliare. I Vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre dalle sedi di Como, Erba e Cantù, spegnendo l'incendio che ha distrutto 120 metri quadrati di copertura. Non si segnalano feriti. L'abitazione al momento non è agibile fino al completamento delle verifiche strutturali e il ripristino condizioni di sicurezza.