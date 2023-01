È successo ieri, domenica 8 gennaio 2023 a Canzo, in via delle Grigne: un maxi incidente ha coinvolto ben 4 persone di cui una è rimasta incastrata nella sua vettura. Ingente mobilitazione dei soccorsi.

Maxi incidente a Canzo: tre ambulanze, quattro feriti e una persona incastrata

Ieri, poco prima delle 19, a Canzo due vetture si sono rese protagoniste di un incidente che ha coinvolto un uomo di 37 anni, due donne di 33 e 34 anni e una bambina di 6. Nell'impatto, una delle due auto è anche finita fuori strada andando a schiantarsi contro un albero.

In codice rosso e con la massima urgenza, si sono precipitate sul posto ben 3 ambulanze, una dell'Sos di Canzo, una della Croce Rossa di Cantù e una della Croce San Nicolò di Lecco, due auto mediche, i Carabinieri di Como e i vigili del fuoco di Como.

Il personale sanitario ha subito soccorso tre delle persone coinvolte, mentre la quarta, il conducente dell'auto bianca, è stata prima soccorsa dai vigili del fuoco in quanto rimasta incastrata all'interno delle lamiere. Nessuno dei feriti, fortunatamente, versava in gravi condizioni di salute: tutti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Il luogo dell'incidente