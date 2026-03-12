Maxi incidente sulla provinciale, coinvolte quattro vetture

Maxi incidente sulla provinciale che collega Villa Guardia ad Appiano Gentile, in territorio di Lurate Caccivio: quattro vetture coinvolte.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 8.20 di oggi, giovedì 12 marzo, per quattro veicoli coinvolti in via per Appiano. Quattro le persone soccorso. Un’ambulanza della Sos di Appiano Gentile e una della Sos di Olgiate Comasco si sono precipitate sul posto in codice giallo ma, fortunatamente, le ferite riportate da una ragazza di 11 anni, da una donna di 35 e da due uomini, 38 e 54 anni, non sarebbero serie (codice verde). Allertati i Carabinieri della Compagnia di Cantù e intervenuta anche una pattuglia della Polizia locale. Traffico a rilento.