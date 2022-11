È successo oggi, venerdì 18 novembre 2022, poco dopo le 12.30: un maxi incidente sulla SS36, verificatosi all'altezza dell'entrata di Briosco, ha coinvolto più veicoli e 4 persone.

Maxi incidente sulla SS36: quattro feriti, uno in pericolo di vita. Arriva l'elisoccorso

Il tratto di strada interessato è quello che collega Arosio a Briosco sulla SS36, in direzione Lecco. Non è ancora chiara la dinamica di come si è verificato l'incidente, ma la certezza è che l'accaduto ha coinvolto più veicoli, due tir e un'autovettura in un effetto a catena, e 4 persone, una ragazza di 23 anni, un ragazzo di 27 e due uomini di 57 e 71 anni.

Dopo le prime segnalazioni da parte dei presenti i soccorsi si sono mobilitati in massa: per prime si sono mosse tre ambulanze, una della Croce Rossa di Cantù, subito dopo l'elisoccorso di Milano si è alzato in volo per raggiungere il prima possibile il luogo dell'incidente. Tutti in massima allerta e in codice rosso. Dopo di loro sono stati allertati la polizia stradale di Lecco e quella di Milano, oltre ai vigili del fuoco di Monza. I pompieri in particolare hanno estratto dall'abitacolo uno dei camionisti coinvolti. Il traffico all'entrata di Arosio e nel tratto subito precedente è molto rallentato.

Un uomo di 71 anni, che conduceva il camion, risulta in pericolo di vita. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con un trauma toracico e trauma addominale. Un secondo camionista, di 57 anni, è risultato invece illeso. La conducente dell'auto, una donna di 23 anni, ha subito un trauma al collo, è stata trasportata in codice verde, sempre al San Gerardo. Il passeggero, un uomo di 27 anni, ha riportato un trauma alla spalle ed è stato portato a Desio.

