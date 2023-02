Ieri, lunedì 20 febbraio 2023, la Polizia di Stato di Como ha attuato una maxi operazione di pregustamento anti spaccio nei boschi del Parco Pineta: impiegati ben 40 militari, ma nessuno spacciatore individuato. Nella medesima giornata è stato attuato analogo servizio coordinato dalla Questura di Varese nella propria area di competenza territoriale.

Maxi operazione della Polizia di Stato: controlli anti spaccio nel Parco Pineta

Il controllo si è attuato nelle zone boschive del Parco Pineta sul territorio di Appiano Gentile e Oltrona San Mamette. Come detto, l'operazione ha coinvolto ben 40 militari tutti coordinati da un ufficiale di Pubblica Sicurezza della questura, che si è avvalso della Squadra Mobile di Como, delle unità Cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, di personale del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, di personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, di agenti della Polizia Locale di Appiano Gentile, della Polizia Locale di Locate Varesino, del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Bassa Piana Comasca ed infine di un elicottero del II° Reparto Volo della Polizia di Stato di Milano che ha costantemente sorvolato l’intera zona, monitorando dall’alto eventuali persone intente ad eludere i controlli.

Durante il servizio non sono stati trovati soggetti intenti a spacciare droga, ma si sono rinvenute tracce della loro presenza nel recente passato. Sono stati infatti trovati dei bivacchi, delle batterie per auto (usate per alimentare lampade e telefoni) oltre che attrezzature per il confezionamento dello stupefacente, come pezzi di cellophane all’uopo ritagliati.

I controlli, che si sono estesi anche alle arterie viarie limitrofe, hanno inoltre permesso di controllare 134 autovetture, per un totale di 154 persone, 22 delle quali sono risultate avere precedenti di Polizia e penali.