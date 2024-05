Maxi rissa a Cantù: un centinaio di ragazzi coinvolti e un ferito

Una striscia di sangue in piazza Garibaldi a Cantù, a segnalare quanto accaduto alle 4 di oggi, sabato 11 maggio 2024. In pieno centro c'è stata una maxi rissa che ha visto coinvolti un centinaio di ragazzi.

Maxi rissa a Cantù: ferito un 22enne

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, i ragazzi, dopo essere usciti da un locale in cui avevano passato la nottata, forse dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, avrebbero iniziato a picchiarsi. Ad un certo punto qualcuno ha scagliato una bottiglia rotta contro un giovane di 22enne, ferendolo.

Avviate le indagini

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Cantù e la Polizia locale che hanno cercato di sedare gli animi. Il ragazzo, che aveva perso sangue, è invece stato soccorso dalla Cri di Cantù e poi trasportato in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Saranno ora i militari e gli agenti della Locale a dover ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio.