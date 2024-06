Maxi rissa in piazza Garibaldi a Cantù: individuati i responsabili

I Carabinieri della Compagnia di Cantù hanno fermato quattro persone, ritenute responsabili della maxi rissa scoppiata nella notte scorsa.

Le indagini

I militari canturini hanno lavorato intensamente per fare chiarezza sulla violentissima rissa, scoppiata in piena notte in piazza Garibaldi a Cantù. Durante il pestaggio sono rimasti gravemente ferite tre persone, ricoverate in ospedale in codice rosso.

I fermi

Aiutati anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica delle aggressioni, così da individuarne i responsabili.