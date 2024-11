Maxi rissa tra biker: due persone in ospedale

Rissa tra biker: due persone in ospedale. E' successo a Inverigo domenica 3 novembre 2024.

Decine di coinvolti

Tutto è successo intorno alle 12 di domenica nel parcheggio esterno del ristorante Crazy Driver di via Don Gnocchi. Va specificato che il ristorante è estraneo ai fatti avvenuti.

Secondo quanto è stato ricostruito, due gruppi di motociclisti - harleysti nello specifico - dei quali uno proveniente da Milano, si sarebbero incontrati nel parcheggio esterno al ristorante. La rissa sarebbe scoppiata per futili motivi: nella lite, che ha coinvolto decine di biker, è stata sferrata una coltellata che ha raggiunto un uomo di 29 anni, cittadino svizzero, portato all'ospedale di Erba con alcune ferite. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Durante la rissa, un altro motociclista - un uomo di 51 anni residente a Romano d'Ezzelino, nel Vicentino - è stato accidentalmente investito da un compagno di gruppo. Le condizioni del 51enne si sono rivelate da subito gravi: l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.

Sul luogo della rissa sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lurago d'Erba, che hanno identificato alcuni partecipanti della rissa e ascoltato alcune testimonianze al fine di risalire a tutti i coinvolti nell'episodio. Sarebbero già nove le persone identificate dai militari.