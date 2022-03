Maxiantenna a Caccivio, petizione e raccolta firme

Lurate Caccivio

Dalla prossima settimana il via all'iniziativa promossa da una cittadina.

Dalla prossima settimana gazebo, raccolta firme, petizione per fermare la maxiantenna di Caccivio.

Maxiantenna in via Olgiate, petizione

Non è solamente l’Amministrazione comunale a muoversi nel tentativo di bloccare l’installazione di una maxiantenna, dell’altezza di 36 metri, in un’area privata di via Olgiate. Dalla prossima settimana, infatti, un gruppo di cittadini capitanati da Ornella Ardenti, sarà presente sul territorio con alcuni punti di raccolta firme. "Ci siamo già mossi nei giorni scorsi - esordisce Ardenti - andando casa per casa ma organizzeremo alcuni banchetti e vorremmo lasciare la petizione in alcuni esercizi commerciali".

Il caso finisce al Consiglio di Stato

Dopo il via libera all'installazione di un antenna alta 36 metri, a seguito del ricorso al Tar da parte di Iliad contro il diniego dell'Amministrazione comunale, il sindaco e la Giunta hanno deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato.