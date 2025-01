Maxisequestro per 70 accessori realizzati con pelli d’animali in via d'estinzione

Pertanto, gli operanti procedevano, inizialmente, al sequestro amministrativo di tutto quanto rinvenuto per contrabbando in relazione agli articoli 78 e 96 dell’Allegato 1 al D.lgs. 141/2024. Vista la particolarità dei suddetti accessori, veniva richiesto il supporto della Squadra C.I.T.E.S. del Gruppo Ponte Chiasso, specializzata in tale settore ed istituita a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo del 2016 che ha demandato alla GdF alcune delle funzioni prima assicurate dal soppresso Corpo Forestale dello Stato.

Alligatore del Mississippi e coccodrillo del Nilo

A seguito degli opportuni riscontri sulla merce in sequestro, i finanzieri, unitamente ai funzionari dell’A.D.M., constatavano che la stessa era stata realizzata con pelli di alligatore del Mississipi (alligator mississippiensis), pitone delle rocce birmano (python bivittatus), pitone reticolato (malayopython reticulatus) e coccodrillo del Nilo (crocodylus niloticus). Tali specie di animali, protetti in base alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale, nota come C.I.T.E.S. (Convention on International Trade of Endangered Species) sono ricomprese nell’Appendice II° della Convenzione C.I.T.E.S./Allegato B Reg. UE 966/2023.