Maxitamponamento a catena, quattro auto coinvolte

Maxitamponamento a Guanzate, in via XXV Aprile: quattro veicoli coinvolti.

Maxitamponamento ma feriti lievi

L’incidente è accaduto poco prima delle 15.20 di oggi, in direzione Lomazzo. Secondo una prima ricostruzione, un’auto avrebbe frenato in prossimità delle strisce pedonali, provocando un tamponamento a catena. Coinvolti una Fiat Punto, una Fiat Idea, un furgone e un’altra vettura. Lievemente ferite quattro persone: una donna di 33 anni, una di 61 anni e due uomini, rispettivamente di 37 e 39 anni. Sul posto un’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, due mezzi della Polizia stradale e la Polizia locale. La strada provinciale è percorribile, in questo momento, a senso unico alternato.