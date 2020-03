Meccanici al servizio degli operatori sanitari: “Ripariamo gratis le vostre auto e le ambulanze”

In tempo di emergenza sanitaria, quando per strada non c’è quasi nessuno, bisogna pensare a tutto. E se un’ambulanza si guasta? Se un medico, per un problema all’auto, non riesce a recarsi in ospedale? A rispondere a queste esigenze in provincia di Como sono i meccanici del Gruppo L’Auto.

Meccanici al servizio degli operatori sanitari

Il Gruppo L’Auto ha accolto l’idea avanzata dal team dei propri meccanici per offrire, al solo personale sanitario (medici e infermieri) e alle ambulanze operative in provincia di Como, un servizio per le piccole emergenze (gomme, cambio olio, freni).

L’iniziativa è gratuita e i tecnici interverranno immediatamente per risolvere il problema direttamente in officina. Qualora, durante la notte si verificasse un malfunzionamento dell’auto, potranno intervenire i carro attrezzi delle Case madri Audi e Volkswagen per il recupero dell’automobile.

“Siamo vicini a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta, in prima linea per rendere un servizio ineccepibile e impeccabile come lo hanno dimostrato in queste settimane. Per questo abbiamo voluto offrire un servizio gratuito a medici e infermieri oltre alle autoambulanze in servizio in provincia di Como perché crediamo nel loro lavoro e intendiamo essere solidali a loro. – commentano dall’azienda – Il nostro è un piccolo gesto, ma siamo certi che ognuno di noi possa contribuire per superare al meglio un momento così drammatico”.

In caso di emergenza i numeri da contattare sono:

346.6044373, 344.1166107 e 333.9437610. Risponderanno i meccanici e i referenti dell’azienda che potranno organizzare l’intervento.

Per il recupero dell’automobile o dell’ambulanza, il servizio carro attrezzi dedicato è:

Audi 800 018910

Volkswagen 800 897378

Volkswagen Veicoli Commerciali 800 408408