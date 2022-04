Canzo

Viaggio in Polonia al confine con l'Ucraina, consegnati farmaci e sostegno economico.

Medico canzese in missione per aiutare la popolazione ucraina: il dottor Aldo Lo Curto ha portato a destinazione il prezioso materiale raccolto.

Medico dal cuore grande

L’ultima missione del medico, già impegnato umanitariamente, risaliva all’inizio del 2020, in Brasile, poco prima che scoppiasse la pandemia di Covid-19. Il volontario itinerante nella sua carriera ha toccato i cinque continenti è ripartito sabato 23 aprile ed è arrivato in Polonia, al confine con l’Ucraina, per consegnare medicinali ai profughi rifugiati.

Farmaci e sostegno economico

La consegna ha riguardato un carico di farmaci e la donazione di 2.000 euro utile per l'acquisto di cibo. "Ringraziamenti sinceri a tutti coloro che hanno donato farmaci e offerte - fa sapere il medico di Canzo - Grazie alla signora polacca Joana Klos, che vive a Canzo, e che ha fatto da interprete a distanza tramite cellulare. Grazie all'infermiere volontario Manuel Rodriguez che ha messo a disposizione la sua auto e ha guidato per quasi tutto il lungo viaggio".