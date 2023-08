Medioevo in giallo con autori da leggere

"Medioevo in giallo" è la rassegna di incontri con scrittori organizzata dal Comune di Olgiate Comasco.

"Medioevo in giallo", ecco le date

Programmate le date degli appuntamenti. La prima sarà giovedì 21 settembre, con inizio alle 21 al centro congressi Medioevo: "Nessuno sarà dimenticato" (Marsilio Editore), incontro con gli autori Giovanni Cocco e Amneris Magella. La trama del libro: un’altra avventura del commissario Stefania Valenti della Questura di Como. Nelle cantine di una splendida villa alle porte di Torno, sul ramo interno del lago di Como, a pochi passi dalla celebre Villa Pliniana, un addetto alla vigilanza rinviene il corpo senza vita di un imprenditore di mezza età, Paolo Roncoroni. L’uomo è morto d’infarto, ma nessuno riesce a capire perché si trovasse lì e quali ragioni lo abbiano condotto a visitare Villa Clara, dimora neoclassica utilizzata per meeting e convegni. Il commissario di polizia Stefania Valenti si ritrova alle prese con un caso più complicato del previsto: cos’è accaduto all’imprenditore? chi l’ha condotto fino a lì? si tratta di una disgrazia o c’è sotto qualcosa di più?". Ingresso libero.

La seconda data

L' appuntamento successivo è in calendario per la serata di giovedì 5 ottobre, con inizio alle 20.30: in primo piano ci sarà il libro “Mercoledì ti ucciderò” (Laurana Editore) di Silvia Grossi.