Menestrelli del sorriso: la famiglia Mottadelli ha allietato le festività degli uggiatesi cantando il Natale per le vie del centro a Uggiate Trevano.

Menestrelli del sorriso: suonano per le vie del centro di Uggiate e la Casa anziani

Marco Mottadelli, 47 anni, e Paola Di Pietro, 42 anni, si sono conosciuti al Conservatorio di Como, frequentando gli stessi corsi di laurea e suonando nella Big band del maestro Paolo Tomelleri. Lui è diventato un insegnante di chitarra, sia a livello privato che nelle scuole. Lei, invece, una sassofonista, maestra d’asilo e membro di diverse bande del territorio comasco. La mattina della vigilia di Natale, hanno deciso di fondere il loro amore per la musica con la voglia di strappare un sorriso ai compaesani di Uggiate Trevano, scendendo in strada e suonando canzoni natalizie per le vie del centro. Ad accompagnarli, anche la figlia Rachele, 9 anni, che ha contribuito al concerto con il suo tamburello. Hanno fatto tappa anche all’esterno della Casa anziani intercomunale, luogo simbo di questo anno di lotta contro il virus.

