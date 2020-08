Mensa scolastica: Appiano Gentile introduce le fasce Isee

Mensa scolastica: L’Amministrazione comunale di Appiano Gentile introduce le fasce Isee.

Mensa scolastica: ecco come fare

A partire dall’ano scolastico 2020-2021, in via sperimentale, il Comune ha introdotto per i soli residenti le fasce Isee per la determinazione della quoti di contribuzione al servizio da parte degli utenti. Da 0 a 8.000 euro la percentuale di contribuzione è pari al 20%, da 8.001 euro a 12.000 euro è del 40%, da 12.001 euro a 16.000 euro del 70%, da 16.001 euro a 20.000 euro dell’80%, oltre i 20.000 euro, e in caso di mancata presentazione della documentazione, la contribuzione è pari al 100%. Stessa cosa per i non residenti. L’Isee va consegnato in Segreteria (previo appuntamento telefonico: 031-972806) oppure via email all’indirizzo segreteria@comune.appianogentile.co.it, entro il 31 agosto.