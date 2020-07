Mensa scolastica per l’anno 2020-2021: iscrizioni aperte

Iscrizioni aperte per il servizio di mensa scolastica nei plessi della città di Erba. Da martedì 14 luglio 2020 fino a venerdì 14 agosto, infatti, sono attive le iscrizioni online per il servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021 per le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondaria di I° grado del Comune di Erba.

Servizio mensa scolastica: ecco come iscriversi

Per accedere al servizio è necessario richiedere una nuova username e password utilizzando il seguente collegamento e poi procedere con l’iscrizione http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200156.

Nel caso di famiglie sprovviste di accesso ad internet, la registrazione e l’iscrizione potranno essere effettuate esclusivamente su appuntamento chiamando il numero 031.615528 / 031615527 nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e utilizzando l’apposita postazione destinata al pubblico presso l’Ufficio Pubblica Istruzione.